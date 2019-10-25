Трое нардепов хотят рассказать о взятках - Холодницкий

Холодницкий ждет показания "слуг народа". Фото: Главком

Трое народных депутатов из одиннадцати, которые фигурируют в деле о возможном получении взятки в размере $30 тыс., хотят дать показания.

"За эти сутки (после открытия производства) ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это нардепы. Трое. Монобольшинства", сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Первой обратилась член фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Фамилии двух других нардепов Холодницкий не назвал, сославшись на тайну следствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководитель САП: На следующей неделе придем в Раду касательно одного нардепа

Присутствующие на программе Александр Дубинский и Давид Арахамия также выразили готовность дать показания в ближайшее время.

Руководитель САП сообщил, что все одиннадцать депутатов-фигурантов дела будут допрошены в Национальном антикоррупционном бюро с применением полиграфа.

Как сообщалось, САП возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки в размере $30 000 народными депутатами за голосование на заседании Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики против законопроекта №2047-д о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. Председатель комитета Данил Гетманцев 19 октября информировал, что его членам не удалось поддержать законопроект. За него проголосовали все представители фракции "Голос" и только 5 депутатов от "Слуги народа". Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что все члены упомянутого комитета должны пройти проверку на детекторе лжи.