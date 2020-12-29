"Трижды возвращалась в роддом" - украинка о рождении ребенка в Финляндии

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Юлия Бондарчук два года назад родила сына в Финляндии. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях жизни в стране, ценах, работе и материнстве в новой стране.

"Самая большая боязнь, что в роддомах не оставляют на хранение случилась со мной. В роддом возвращалась трижды. И врачи меня спокойно отправляли домой за 40 километров, рекомендовали гулять и быть спокойно. Мол, дома свой холодильник, свой диван", - вспоминает Юлия.

Роды здесь бесплатные. Средства гигиены-все, что нужно маме и ребенку в первые дни жизни здесь, также бесплатны.

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"Мы платили только за семейную палату. За 2,5 дня заплатили примерно 200 евро. Все это время нас всех кормили, в том числе и папочки", - говорит украинка.

На учет здесь ставят в 12 недель, врачи много расспрашивают мужа и жену о болезни, аллергии.

"Плановое обследование делают трижды. Один раз сама попросилась на обследование перед долгим перелетом. УЗИ без направления стоило 209 евро. Обычно медсестра проверяла кровь на гемоглобин. У меня он был низким, но, чтобы его повысить, советовали что-то купить в аптеке. Витамины для беременных так же спрашивала в аптеке", - вспоминает Юлия.

Украинка Мария Турок, которая живет в Праге 5 месяцев назад родила сына. Женщина рассказывает в блоге, почему нужно заблаговременно искать гинеколога, и на что обратить внимание при оформлении страховки.