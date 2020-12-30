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среда, 30 декабря 2020 06:33

Третья волна пандемии коронавируса уже на пороге - ВОЗ

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Третья волна пандемии коронавируса уже на пороге - ВОЗ
Новый штамм коронавируса спровоцирует третью волну пандемии. Фото: Reuters

Третья волна пандемии может быть порождена новой мутацией коронавируса, изначальной зафиксированной на территории Великобритании.

"Вероятно, этот новый штамм станет причиной третьей волны пандемии в Европе", — заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины, профессор Сантьяго Мас-Кома в интервью порталу Lenta.ru.

Сейчас уже слишком поздно пытаться остановить распространение нового штамма SARS-CoV-2, который уже циркулирует в ряде стран Европы, Азии и Северной Америки.

Ученый напомнил, что начало первой волны пандемии за пределами Китая было обусловлено распространением штамма-мутанта, обнаруженного в Италии в феврале.

С учетом того факта, что вторая волна, которая все еще продолжается, началась еще до окончания первой, третья волна также может наложиться на вторую.

В геноме коронавируса SARS-CoV-2 происходит одна-две точечных мутации в месяц - меньше, чем у вируса гриппа. Пока неизвестно, как новая мутация отразится на эффективности вакцин, а полноценные исследования этого вопроса могут занять несколько недель.

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Как известно, высокозаразная мутация коронавируса, изначально выявленная в Великобритании, была также зафиксирована на территории Германии и Швейцарии, Франции, Португалии, в Нидерландов, Дании, Норвегии и Южной Кореи, Японии, Сингапура, Австралии, Канады и уже США.

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