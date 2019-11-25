Требование МВФ развязывает Зеленскому руки в борьбе с Коломойским

Андрей Новак: Международный валютный фонд - это показатель для всего мира, с государством можно иметь дело. Фото: ВВС

Если Международный валютный фонд требует от нашей власти отдельного закона, который бы сделал невозможным обратную приватизацию ранее национализированных банков, должны его принять.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономист Андрей Новак, 46 лет.

"Наши парламентарии просто не могут не выполнить это требование. Должны быстро разработать нужный документ и проголосовать за него. В противном случае может прекратиться сотрудничество с МВФ. В сегодняшних условиях это будет означать экономическую катастрофу. Для нас важны даже не столько сами транши Фонда. На него ориентируются все остальные инвесторы и кредиторы. Мы должны понимать, что сейчас для всего мира Украина - это государство, где идут военные действия. в глазах западных экономических партнеров вкладывать деньги в Украину очень рискованно. Если мы потеряем поддержку МВФ, с нами точно никто не будет сотрудничать. Международный валютный фонд - это показатель для всего мира, с государством можно иметь дело. Поэтому без МВФ Украину ждет экономическая катастрофа", - объясняет эксперт.

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По словам Андрея Новака, президент Зеленский должен понимать всю сложность и важность ситуации.

"Надеюсь, его команда осознает все риски прекращения работы с МВФ. С другой стороны такое ультимативное требование со стороны Фонда определенным образом развязывает ему руки в противостоянии с Коломойским. Имеет теперь четкий аргумент для него. Мол, это не мое решение. Так требует фонд, а его поддержку мы не можем потерять.

Громкие заявления Коломойского, что ему таки вернут банк - это психологическая игра. Он заявляет свои интересы на что-то большое, чтобы потом в рамках компромисса получить хотя бы часть. Очевидно рассчитывает на какую-то компенсацию. Вряд ли стоит соглашаться и на такие условия. Нашей власти нужно как можно четче заявить о своей независимости от олигарха", - добавляет экономист.

Миссия Международного валютного фонда покинула Украину 23 ноября. О новом транше договориться так и не удалось. Киев пытается договориться про открытие трехлетней программы расширенного финансирования на $ 5-6 млрд. Однако Фонд выдвигает Украине новое требование. Хочет, чтобы наша власть приняла закон, который бы запретил передачу национализированных банков назад бывшим владельцам, журналист и бывший народный депутат 39-летний Сергей Лещенко написал об этом в своем телеграмме.