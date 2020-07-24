Травмированного во время учений "Си Бриз" военного доставили в Италию

Американский военный моряк травмировался во время международных учений "Си Бриз" в Черном море. Фото: dumskaya.net

Травмированного во время международных учений "Си Бриз-2020" в Черном море американского военного моряка отправили 23 июля самолетом на военно-морскую базу США в Италии.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на информацию администрации международного аэропорта "Одесса".

Военного моряка, доставленного машиной скорой помощи из Военно-медицинского клинического центра Южного региона, вечером 23 июля подняли на борт американского транспортного самолета Boeing C-40 Clipper. После этого самолет взял курс на военный аэропорт Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

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В клиническом центре уточнили, что пострадавшему, которого испанские вертолетчики оперативно доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (411-й госпиталь) в Одессе, была предоставлена экстренная медицинская помощь. Для дальнейшего лечения моряка отправили в госпиталь военно-морской базы Сигонелла.

В акватории Черного моря продолжаются украинско-американские учения "Си Бриз-2020". В нынешнем году из-за пандемии коронавируса они ограничены морской фазой с привлечением авиации и проходят без личных контактов.