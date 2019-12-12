Трамп заявил, что ЕС недостаточно помогает Украине

Президент США упрекнул Европе. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп удивлен отсутствием надлежащей помощи Украине от европейских стран.

"Я постоянно задаю вопрос: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты?", - написал Трамп в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США напомнили Украине о поддержке

Он заявил, что демократы никогда не упоминают об этом на слушаниях.

Утвержденная Конгрессом США военная помощь для Украины будет включать летальное оборонительное вооружение, крылатые ракеты для обороны побережья и противокорабельные ракеты.