Трактаты о войне помогают общаться с чиновниками

Даниэль Солодчик по специальности правовед. С 2016 занимается предпринимательством: держит кафе и 2 продмагазина. Фото: Виктор Фоменко

Беллетристику не читаю принципиально. Люблю книги, которые чему-то учат.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал правозащитник Даниэль Солодчик.

"На прошлой неделе закончил " Аквариум " Виктора Суворова. Книга о буднях Главного разведуправления СССР. Мне всегда было интересно, как строить отношения в различных структурах: политике, бизнесе, госслужбе. Что можно говорить, а что нет ", - сказал он.

"Параллельно читал трактаты о войне Сун-дзи. Речь о стратегиях, которые можно использовать для достижения результатов. Теперь стало проще общаться с чиновниками. Всегда даю им возможность выйти из ситуации с хорошим лицом ", - добавил мужчина.

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Даниэлю Солодчику 28 лет. Родился и живет в Харькове. По специальности правовед. С 2016 занимается предпринимательством: держит кафе и два продмагазина. Председатель общественной организации "Заставь чиновника работать". Любит читать инструкции: "Любой вопрос можно решить, если знать систему".

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