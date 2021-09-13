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вторник, 14 сентября 2021 06:31

Традиции и приметы 14 сентября: какой поступок приведет к болезням и бедности

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Традиции и приметы 14 сентября: какой поступок приведет к болезням и бедности
Фото: pixabay.com

14 сентября церковь чтит память святого Симеона Столпника. В народе праздник прозвали День Семена, или Семенове слово. Считалось, что в этот день на юг улетают ласточки, а Солнце возвращает с лета на осень.

Еще во времена Руси существовал обычай ставить украшенную цветами большую свечу - в дополнение к уже такого горячего Солнца. Поэтому этот день еще называли Свадьба свечи, или Праздник свечи. Гуляния под открытым небом завершались и начинались "вечерницы".

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Что нельзя делать 14 сентября

Отправляться в путь - по поверью, к болезням и бедности.

Подметать и пылесосить - чтобы не вымести счастье и достаток.

Выбрасывать остатки еды со стола - их стоит отдать нуждающимся.

Приметы 14 сентября

На Семена ветер дует с юга - к теплой и сырой зимы.

Идет дождь - к сырой осени, ясно - к хорошей.

Гуси улетают - к ранней зиме.

14 сентября православные празднуют церковное новолетие или начало индикта. Это праздник в православной церкви, который посвящённый наступлению Нового года или Нового лета от Сотворения мира в богослужебном церковном календаре.

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