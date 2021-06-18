Традиции 19 июня: где сегодня нельзя употреблять алкоголь

С 19 июня начинают активно избавляться от сорняков. Фото: unsplash.com

По народному календарю 19 июня отмечают день Илариона Пропольника.

С этого дня начинали пропалывать поля и огороды. Считалось, если в это время сорняки не вырвать, до самого сбора урожая придется постоянно с ними бороться.

В то же время, не все так просто: нужно учитывать фазу луны. Считалось, что сорную траву следует выпалывать только на убывающую луну , потому что на растущую и полную луну это делать бесполезно.

Приметы этого дня

Если дует восточный ветер, лето будет дождливое.

Если резко стало холодно - будет хорошая погода.

Жуки летают вечером можно рассчитывать на хорошую погоду.

С заре жаворонка в поле не слышно - вскоре будет непогода.

Утром гром слышать - вечером дождь будет. Глухой гром - будет спокойный дождь.

Если тепло и ясно - зерно будет крупное. Пшеница и рожь цветут снизу - к хорошему урожаю, изнутри - к среднему урожая.

Если все сорняки выполоть на Илариона на убывающая луна, к концу лета они больше не вырастут.

Если прополоть в этот день, то почва преподнесет подарок: девушке - красоту, женщине - здоровье, мужчине - силу, а семье - вкусное угощение.

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Что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше не принимать важных решений относительно новой работы. А также - воздержаться от путешествий.

Сегодня - Троицкая поминальная родительская суббота, и в этот день есть свои запреты. В частности, сегодня нельзя проводить уборку в доме.

Ни в коем случае нельзя устраивать застолья на кладбище, пить и есть у могил, оставлять у могил алкоголь. Нельзя пить спиртное и на поминальном обеде.

Не стоит в этот день ругаться и сквернословить, а также плохо отзываться об умерших.

19 июня, по православному именослову, молитвенно почитают память проповедника Виссариона, чудотворца Египетского, умершего в IV веке; проповедника Иллариона Нового, ушедшего в мир иной в 845 году, и преподобномучениц дев Ахелаи, Феклы и Сусанны, преставившихся в 293 году. В 2021 году на этот день приходится также Троицкая родительская поминальная суббота.