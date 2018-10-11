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четверг, 11 октября 2018 08:08

Томос для украинской церкви могут отложить еще на месяц

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Томос для украинской церкви могут отложить еще на месяц
Вопрос предоставления Украинской православной церкви автокефалии пока отложено. Фото - Народная правда

Вопрос предоставления Украинской православной церкви автокефалии пока отложен. Об этом сообщил митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис).

Вопрос предоставления Томоса для Украины Вселенский патриархат Константинополя примет только тогда, когда наступит "подходящее время", по словам митрополита.

"Мы не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем делать так, чтобы все было мирно", - заявил митрополит, передает DW.

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Следующее заседание Синода Вселенского патриархата состоится с 9 по 11 ноября.

Накануне синод не голосовал за это решение о томосе и закончил свою работу. О принятии решения об автокефалии Украинской православной церкви должны были объявить на заседании Синода Вселенского патриархата 11 октября.

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