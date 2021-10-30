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суббота, 30 октября 2021 17:36

Толпа людей взяла в заложники медиков, чтобы те их вакцинировали

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Толпа людей взяла в заложники медиков, чтобы те их вакцинировали
Желающие вакцинироваться взяли в заложники медиков. Фото: Апостроф

В Ивано-Франковске толпа людей заблокировала бригаду медиков, пока те не вакцинируют их от коронавируса.

Инцидент произошел 29 октября в ТК "Панорама PLAZA". Об этом сообщает "Апостроф".

"Несмотря на то, что Центр вакцинации работает до 20:00, согласно графику, желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не повакцинируют всех до последнего посетителя", – говорится в сообщении.

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После неудачных переговоров с желающими вакцинироваться врачи вызвали полицию. После вмешательства правоохранителей сторонам удалось найти общий язык.

Правоохранители напомнили, что медики тоже имеют семьи и являются "обычными людьми", иногда "просто уставшими и заработанными", и призывали с пониманием относиться к работникам медицинской сферы.

"В пятницу в центре вакцинации дежурили две бригады. Утреннее изменение использовало все полученные 370 доз ковид-вакцины. В 19:15 в центре использовали последнюю дозу", - сказано в сообщении.

29 октября в Украине было выявлено 26 198 случаев коронавируса. Среди новых зараженных 1 643 ребенка и 379 медработников.

28 октября в Украине обнаружили рекордные 26 870 случаев заражения коронавирусом.

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Дата
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