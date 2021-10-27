"Только на пороге катастрофы мобилизуемся и начинаем что-то делать" - самое интересное в журнале "Країна"

"Харьков стремительно мчит в ад из-за уровня тяжелых больных коронавирусом, которым нужен кислород. Там проблема уже даже не в том, что не хватает мест и плохо подготовились. Город по всем показателям - давно красная зона. Но власти хотят провести там выборы. Уровень вакцинации населения крайне низкий. А они открывают парки и бурлит тусня. Поэтому Харьков имеет то, что имеет, - говорит журналу "Країна" руководитель благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова. - В происходящем в стране с ковидом есть два аспекта: недостаточная вакцинация и недостаточные меры для изоляции людей. Какое-то количество коек с кислородом есть. Но количество одновременно заболевших намного больше, чем может одновременно переварить медицинская система. Даже если будут открывать новые больницы, где будут брать врачей?

Сколько вы видели задыхающихся больных? А умерших от ковида? А сколько метров дороги "Большого строительства"? Дороги будут видеть все. А что происходит в закрытых отделениях и как умирают люди? Или как они умирают дома? Даже те, кто вынужден это видеть, молчат, потому что это тяжело. Власть хочет простых решений и быстрой популярности.

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