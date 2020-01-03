"То, что записал майор Мельниченко, я услышал от Кучмы еще в 1995-ом" - Дмитрий Чекалкин

Автор: Тарас Подолян

Министры Леонида Кучмы во время зарубежных командировок покупали украшения женам и любовницам на сотни тысяч долларов, Тогда как на помощь больным детям не выделяли даже тысячи. Об этом вспоминает в интервью Gazeta.ua Дмитрий Чекалкин. Он 4 года работал дипломатом при наивысшем руководстве государства. Говорит, бросил дипломатическую работу, чтобы не быть свидетелем дерибана, который видел.

Что вас побудило определенное время работать советским пропагандистом?

Это был побочный профессиональный путь. Я работал переводчиком. Просто так мы работали с иностранцами, должны были параллельно вести и советскую пропаганду. Наша задача была заразить иностранцев коммунистической идеологией. Я поступил в Московский военный институт иностранных языков только потому, что хотел путешествовать по миру. Это был единственный вуз в Советском Союзе, где можно было уже в 18-19 лет выехать за границу. Мы, военные переводчики, особенно арабисты, имели привилегированное положение, так как могли выехать за границу уже на третьем курсе. Моя первая командировка была в 18 лет. Мы сами верили в те времена в социалистические идеи, пока не увидели воочию разницу в уровне жизни в Союзе и за рубежом. На улицах Парижа наши советские соотечественники вели себя, как обезьяны, выпущенные из зоопарка. После этого ты уже не будешь таким ярым защитником советской системы. Так с бойца идеологического фронта я превратился в ярого антикоммуниста.

Вы определенное время были дипломатом при первых лицах украинской власти. Почему бросили дипломатию?

Потому что то, что записал майор Мельниченко в 1999, я услышал своими ушами от Леонида Кучмы еще в 1995 году, когда сопровождал его во время визита в Израиль. Я до этого работал с Кравчуком. Надо отдать ему должное - он достойно держался. А вот уже Кучма не брезговал ругательствами. Работал я и с Иваном Плющом. Ему потом приписывали много высказываний, например, "нельзя впихнуть невпихуемое". На самом деле он говорил: "Зачем вы это суете, если оно не лезет?" Фразу о невпихуемом придумал я. Я дважды его сопровождал во время визитов в Израиль. Не зная библейских текстов быть образованным человеком невозможно

Плющ принадлежал к старой элите?

Это был колхозный деятель. Я как-то приехал с ним в Кнессет. Мы к этому были в Бейлате, прыгали с ним с парашютом, который за моторной лодкой поднимается. Я первым проверил на себе надежность этого аппарата, а затем он уже летал. Холодно было, и мы по дороге в Иерусалим согревались "Старокиевской водкой". Уже на встрече с израильской делегацией он под градусом начал вспоминать свои студенческие годы и цитировать: "Как говорил Хрущев Никита, можно выпить корыто". А мне надо было как-то перевести эти рифмы израильской парламентской делегации. Но когда пришел уже Кучма, это просто стало бандитское окружение: бывший директор овощной базы возглавил парламент. Когда задумываюсь, было ли мне в жизни когда-то стыдно, всегда вспоминаю время, когда работал при Кучме дипломатом в Израиле. У меня в консульстве был очень ограниченный бюджет на помощь соотечественникам - 600 долларов я мог потратить только на благотворительность. Ко мне почти каждый день приходили люди, которые нуждались в помощи на лечение, надеялись на чудеса израильской медицины, падали передо мной на колени и просили найти 10 20,30 тысяч долларов на лечение. У меня таких денег не было. А потом утром во время консульского приема я сопровождаю кучмовских министров, которые по дороге в ресторан заезжали в какую-то Алмазную биржу и покупали на 120 тысяч долларов кольца и бусы своим женам или любовницам. Я за эти деньги мог спасти жизни пяти нашим детям, которые лечились в израильских больницах. Автор: Тарас Подолян Это одна из причин, почему я не мог оставаться больше на той службе. Мне больше не хотелось быть свидетелем того дерибана.

Я заметила, вы часто цитируете Библию.

Я по специальности преподаватель арабского и иврита. Мы изучали эти языки и за библейскими текстами. В конце концов, это основа сегодня мировой культуры. Во время первой своей командировки как переводчик арабского языка я сопровождал группу сирийских офицеров в тогдашнем Ленинграде. Мы пошли в Эрмитаж. Я должен был переводить рассказ экскурсовода о фламандской живописи. 95 процентов сюжетов голландской живописи - библейские. А я абсолютно был не вооружен этими знаниями. Мне сирийцы-мусульмане объясняли, что такое избиение младенцев и кто такой блудный сын. Я на своем опыте убедился, что не зная библейских текстов быть образованным человеком невозможно. Тогда я создал свой собственный список любимых десяти цитат из Ветхого Завета: "Радость человека - в ответе его уст", "Радуйся, человек, делу рук своих".

Вы верующий человек?

Не могу воспринимать себя как верующего, я профессионально занимался пятью религиями. Мне близко учение бахаев: они отдают должное всем религиям пытаясь в каждой найти какую-то гуманную основу. Считают, что люди чувствуют себя беспомощными и одинокими, потому что, вместо того, чтобы строить мосты, они строят стены. Но стены, которые мы строим на земле, слава Богу, не достигают небес. Отец когда-то меня научил, что главные в мире вещи - совсем не вещи

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Как вы относитесь к деньгам? Любите роскошь?

Абсолютно нет. Отец когда-то меня научил, что главные в мире вещи - совсем не вещи. Самая дорогая моя материальная вещь - это машина, и то ей 20 лет: мерседес 1999 года. Вообще я считаю, что все, что выходит за средний уровень жизни в стране - это аморально. Денег должно быть ровно столько, чтобы о них не думать. Главное в жизни, что стоит коллекционировать - это приятные впечатления, воспоминания и эмоции.

Дмитрий Чекалкин рассказал, что в свое время отказался повторить судьбу Владимира Зеленского. "Существовал проект" Буратино ", который был разработан 10 лет назад: как украинского шоумена вывести на политическую орбиту, чтобы с его помощью получить еще больше власти в нашей стране", - говорит он. Поэтому, по словам Дмитрия Чекалкина, сейчас к власти пришли случайные и непрофессиональные люди. "Скорее я был бы уже по ту сторону травы, если бы принял предложение, однако не согласился бы выполнять все их прихоти. Я хорошо знаком со всеми персонажами, которые пострадали из-за украинской политики и оказались по ту сторону травы. Я в свое время сидел и со Щербанем, и с Гетманом, с Чорновилом, с Кирпой, Кравченко - с реальными претендентами на первую должность в государстве, и все они ушли из жизни неестественным путем ", - говорит Дмитрий Чекалкин.