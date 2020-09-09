ТКГ собралась на экстренное заседание

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) собралась на срочное внеочередное заседание.Его созвал представитель ОБСЕ по инициативе украинской делегации в связи с обострением конфликта на Донбассе.
Переговоры проходят через видеоконференцию. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
На заседании в частности обсудят угрозы боевиков атаковать украинские позиции у поселка Шуми. Они утверждают, что украинская армия нарушает условия перемирия. Однако в штабе ОБСЕ эту информацию опровергли.
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27 июля на Донбассе началось "всеобъемлющее прекращение огня". Также сообщалось, что стороны ОБСЕ договорились о мерах "по усилению прекращения огня" и полного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.
Заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина 15 сентября вызывают на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Комитет хочет заслушать его позицию о нарушении перемирия на Донбассе.
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