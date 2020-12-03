Ткаченко призвал людей провести выходные "по полной"

Людей призывали идти в рестораны, кинотеатры, торговые центры. Фото: Апостроф

Министр культуры Александр Ткаченко призвал украинцев на выходных посетить учреждения культуры, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны. Так Ткаченко прокомментировал отмену ограничений, которые действовали последние три недели.

"Сделайте паузу в поставках домой, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом, надевайте маски, берите антисептики и вперед на встречу интересным выходным. Спланируйте их прямо сейчас", - написал Ткаченко в Faceook.

Ткаченко призвал людей идти в театры, музеи, филармонии, кинотеатры и спортзалы. Также "встретиться на кофе с друзьями в кафе или ресторане, или пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга".

"Давайте не терять время и приобретенным билетом, абонементом или кофе поддержим сферу", - подытожил министр.

Кабинет министров на заседание 2 декабря решил не продлевать карантин выходного дня. Сейчас в правительстве нарабатывают решение относительно полного локдаунаТка. Об этом обещают сообщить за 7 дней до введения.