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четверг, 01 августа 2019 18:38

Титушка Крысин заявил, что оговорил Саркисяна и хочет изменить показания

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Титушка Крысин заявил, что оговорил Саркисяна и хочет изменить показания
Юрий Крысин хочет оправдать Армена Саркисяна. Фото: УНИАН

Фигурант дела об убийстве журналиста издания "Вести" Вячеслава Еремея Юрий Крысин заявил, что хочет изменить свои показания относительно событий 18 февраля 2014.

Крысин утверждает, что оговорил Армена Саркисяна (по данным следствия Саркисян является организатором сбора "титушок", действовал в интересах экс-министра внутренних дел Захарченко, сейчас находится в розыске), из-за долга в $ 20 тыс. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Оговорить Армена Саркисяна я решил из-за того, что должен был вернуть ему деньги за невыполненную работу. А деньги я ему вернуть не хотел, а потом не мог, поскольку большую их часть потратил", - отметил Крысин.

По его словам, до 2003 года он проживал в Горловке, где между ним и Арменом произошел конфликт. В начале февраля 2014 к нему обратился знакомый Александр Батурин и сказал, что один человек требует охранных услуг и предоставил телефонный контакт потенциального клиента. Когда он встретился с ним, то узнал Армена Саркисяна, который заказал охрану двух офисов. Крысин сообщил ему, что это будет стоить $ 20 тыс. Армен согласился и заплатил, но Крысин не смог найти людей, потому что все якобы были заняты еще одним заказом - охраной общественного порядка. После этого Армен потребовал свои деньги обратно. Впоследствии он позвонил и сообщил, что едет домой, но скоро вернется в Киев. Крысин решил оклеветать Армена, ведь подумал что он не приедет в Киев пока его будут разыскивать. Однако, впоследствии Крысин передумал и просил его передопросить.

Прокурор по делу Юлия Малашич отметила, что заявление Юрия Крысина поступила в прокуратуру вместе с ходатайством адвоката Саркисяна о прекращении производства относительно его подзащитного.

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"Защитник Саркисяна направил в Генеральную прокуратуру с целью просмотра объявленной его подзащитному подозрения, собственноручно написанные объяснения осужденным Крысиным, в которых он указывает, что во время допросов по обстоятельствам, о которых он указывал о причастности к насильственному противодействия мирным акциям протеста в 14-м году , господин Саркисян никогда не имел отношения и он оговорил его исключительно из-за того, что должен денег. Кто кому должен, каким образом и что стимулировало через пять лет осужденного Крысина осознать, что он совершил хорошо или плохо в отношении господина Саркисяна, остается загадкой ", - рассказала Малашич.

В свою очередь адвокат Крысина Игорь Василенко заявил, что его подзащитный в течение длительного времени хотел изменить показания, но "его не слышали".

"Он относительно Армена Нагапетовича и раньше говорил, что это все не так, однако его, как он говорит, "никто слушать не хотел" и фиксировать эти показания отказывались. К сожалению, я тогда не был его защитником. Сейчас я исправляю все незаконности и нарушения ", - отметил Василенко.

В то же время источник в правоохранительных органах обьяснил, что такое заявление не случайно появилась накануне рассмотрения кассационной жалобы защитников Крысина об отмене приговора по делу убийства Еремея.

"Если Кассационный суд примет окончательное решение в ту или в другую сторону, то Саркисяну уже нечего будет предложить Крысину. Это один момент. Второй - в Саркисяна при прошлой власти, при всех ее недостатках, не было очевидных возможностей легализироваться, которые б там показания Крысин не дал. Поэтому не было оснований и педалировать процесс. А сейчас очевидно он считает, что они появились. Он считает нет таких показаний - нет и проблем, ведь адвокат Саркисяна направил заявление Крысина вместе с ходатайством о прекращении производства ", - подчеркнул собеседник.

Журналиста Вячеслава Еремея убили в ночь на 19 февраля 2014-го. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской журналист увидел вооруженных титушок в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Еремея титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Еремея Юрия Крысина. Его осудили на 4 года с испытательным сроком 2 года.

Согласно приговору суда по делу Крысина, 17 февраля 2014 го знакомый Крысина Армен Саркисян поручил ему найти 200-300 человек для "охраны общественного порядка" в правительственном квартале. Крысин смог собрать только 15 человек. Вечером 18 февраля Юрий Крысин и его "титушки" собрались на Софийской площади, где уже находилось около 200 парней. Они получили дубинки и отправились на перекресток улиц Большая Житомирская и Владимирская.

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