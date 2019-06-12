Тимошенко показала пополнение в семье

Лабрадор семьи Тимошенко Карл Магнус. Фото: Facebook.

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина", сообщила, в день рождения ее мужа появился новый член семьи.

"Сегодня, в день рождения моего мужа, наша и без того большая семья стала еще больше. Знакомьтесь - это наш маленький лабрадорчик! По родословной его зовут Карл Магнус. А как мы будем называть его дома, еще решаем. Буду благодарна за советы", - написала Тимошенко в Instagram.

Пользователи сразу же начали предлагать уменьшительные клички для нового члена семьи Юлии Тимошенко, а также написали поздравления для ее мужа Александра.

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Певица Настя Приходько будет участвовать в выборах в Верховную Раду как кандидат от партии "Батьківщина".