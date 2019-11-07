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четверг, 07 ноября 2019 11:21

The New York Times ошиблось в границах Украины

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The New York Times ошиблось в границах Украины
The New York Times изобразило Украина без Крыма. Фото: nytimes.com

Издание The New York Times в одной из публикаций ошиблось с границами Украины - нарисовало карту без Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в США в Facebook. Также исправить американское издание исправить опубликованную карту.

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четком нарушения международно признание границы Украины в одной из своих последних статей - A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan (https://nyti.ms/32iUxsp)", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "рассчитывают на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания.

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"Правда в том, что Крым - это Украина! Ошибка должна быть исправлена!" - написали в сообщении.

С 7 по 15 ноября в КПВВ "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом не будет осуществляться пропуск граждан.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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