The New York Times меняет написание столицы Украины.

Всемирно известное американское издание The New York Times таки меняет написание столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv".

"Это изменение прекращает русскую транслитерацию названия города, несмотря на то, что она широко использовалась в английском языке в течение многих десятилетий", - сообщает на своей странице в Twitter корреспондент NY Times.

Ранее в издании говорили, что не собираются вводить изменения в написание украинской столицы. Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роудс рассказал, что редакторы решали это с международным отделом и решили продолжить писать "Kiev", "чтобы соответствовать тому, как мы подходим к написанию других международных городов".

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Напомним, еще в прошлом году бывший глава МИД Украины Павел Климкин отмечал, что западные СМИ, в том числе BBC, начали писать Kyiv вместо Kiev.