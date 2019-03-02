Теплый февраль в столице побил рекорды за последние 139 лет

Февраль стал рекордсменом за последние 139 лет Фото: vmr.gov.ua

Нынешний февраль в Киеве стал самым теплым за последние 139 лет.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в прошлом месяце составила 0,6°С, что выше климатической нормы на 4,8°С.

"Это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы. Это позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве", - рассказали в обсерватории.

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Холоднее всего было 23 февраля, когда минимальная температура опустилась до -7,7° мороза, а теплее всего - 28 февраля, когда максимальная температура поднялась до + 11,2°С.

2 марта украинцев ожидает похолодание. В Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет идти снег.