Теплый февраль в столице побил рекорды за последние 139 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 810
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1233
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1035
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3330
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1899
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1071
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2502
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1719
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 810
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3447
Фото
Все фото
7
16
4
7
3
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
&quot;Как настоящая Барби&quot; - мужчина потратил более $ 19 тысяч на операции красоты
"Как настоящая Барби" - мужчина потратил более $ 19 тысяч на операции красоты
Мастерица создает оригинальные изделия из лоскутков тканей
Мастерица создает оригинальные изделия из лоскутков тканей
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
Видео
Все видео
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"Это огромный шанс" - депутаты взялись за долгожданный закон
"Это огромный шанс" - депутаты взялись за долгожданный закон
Данилко оправдывался перед российскими пропагандистами за Евровидение
Данилко оправдывался перед российскими пропагандистами за Евровидение
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Каким будет первый музей науки в Украине
Каким будет первый музей науки в Украине
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1035
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1899
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1719
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1386
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4365
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 162
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
суббота, 02 марта 2019 11:34

Теплый февраль в столице побил рекорды за последние 139 лет

  Комментировать
Теплый февраль в столице побил рекорды за последние 139 лет
Февраль стал рекордсменом за последние 139 лет Фото: vmr.gov.ua

Нынешний февраль в Киеве стал самым теплым за последние 139 лет.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в прошлом месяце составила 0,6°С, что выше климатической нормы на 4,8°С.

"Это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы. Это позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве", - рассказали в обсерватории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-7 комнатных растений, которые лучше очищают воздух

Холоднее всего было 23 февраля, когда минимальная температура опустилась до -7,7° мороза, а теплее всего - 28 февраля, когда максимальная температура поднялась до + 11,2°С.

2 марта украинцев ожидает похолодание. В Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет идти снег.

tsn.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Теплый февраль в столице побил рекорды за последние 139 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Самое читаемое
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 25587
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 11549
&quot;Зуб даю&quot;: сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
 Просмотров: 8865
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
23
 Просмотров: 8424
Порошенко отличился странным поведением
Порошенко отличился странным поведением
 37 Просмотров: 7425
Общество
Предупредили об опасной ситуации в Карпатах
Предупредили об опасной ситуации в Карпатах Просмотров: 81
Патриарх Варфоломей жестко ответил РПЦ на инициативу по Украине
Патриарх Варфоломей жестко ответил РПЦ на инициативу по Украине Просмотров: 864
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
 Просмотров: 2016
Бойцам на передовой повысят оплату на 2 тыс. грн
Бойцам на передовой повысят оплату на 2 тыс. грн Просмотров: 216
Начало выходных разочарует незначительным похолоданием
Начало выходных разочарует незначительным похолоданием Просмотров: 72
Больше всего комментируют
37
Порошенко отличился странным поведением
12
Порошенко: коррупционеры задолбали
7
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
3
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
2
Гриценко и Садового поймали за кофе
Голосов: 35410
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua