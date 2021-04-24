Тепло в Украину вернется не раньше среды

В Украине никак не зацветут фруктовые садыФото: facebook.com/volnytsia

По данным синоптика Натальи Диденко, с середины следующей недели в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

"Ориентировочно потепление начнется со вторника-среды, но все же скорее - со среды. Оно не будет стремительным".

По словам Диденко, воздух в среду, 28 апреля, уже прогреется до +13 +14 градусов. И после этого ожидается постепенное повышение и ночных и дневных температур.

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До 27 апреля почти по всей территории Украины вероятные ночные заморозки в воздухе 0-3 °. Нынешняя весна считается одной из самых холодных в Европе. В Бельгии таких холодов весной не было 135 лет.