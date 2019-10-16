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Тепло не сдается: синоптики уточнили прогноз погоды

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Тепло не сдается: синоптики уточнили прогноз погоды
Всю неделю будет царить сухая малооблачная теплая погода. Фото - politeka.net

В Украине в среду, 16 октября, будет солнечно. Осадков не прогнозируют.

Местами ожидается густой туман. Ветер юго-западный, 3-8 м с, на западе 7-12 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

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Температура воздуха будет колебаться - от +18 до +23° днем.

В Киеве также без осадков. Температура воздуха будет +20 +22°.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Всю эту неделю, по предварительным прогнозам, будет царить сухая малооблачная теплая погода - "бабье" лето.

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Дата
16
октября

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