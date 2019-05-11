Тепло и грозы - какая будет погода в воскресенье

На большинстве территории Украины возможны грозы. Фото: "Правда.иф"

12 мая в Украине будет солнечно.

На западе без осадков. На остальной территории возможны дожди с грозами, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Теплее всего будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там, несмотря на грозы, воздух прогреется до +21...+23 градусов.

Самая холодная погода ожидается в Одесской области. Там синоптики прогнозируют всего +17...+19 градусов.

Осадки будут по всей Украине, кроме Волынской, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областях.

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Ветер будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду.

В столице возможны осадки, температура воздуха поднимется до +19...+21 градуса.

К середине мая установится сухая погода. Дожди прекратятся и придет настоящая жара.