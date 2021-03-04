Тепла не будет - погода огорчит 5-11 марта

в Украине 6-11 марта ухудшится погода. Фото: pixabay.com

В выходные в Украину придет небольшое похолодание с незначительными осадками. В частности, в западных и северных регионах ожидают мокрый снег, а в Центре и на Востоке - дожди.

По прогнозам Укргидрометцентра, в пятницу температура воздуха днем ​​местами будет достигать 9°C тепла, а вот с субботы несколько дней будет держаться на уровне 0..5°C. Ночью - мороз. Кроме того, возможны порывы ветра до 10-12 м/с.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие 7 дней.

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ЗАПАД

5 марта - переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3..-8°С, днем ​​0..5°С.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем ​​без осадков; температура воздуха ночью -8..-13°С, днем ​​-4..-9°С.

6 марта -минлива облачность. Ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3..-8°С, днем ​​0..5°С.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем ​​без осадков; температура воздуха ночью -8..-13°С, днем ​​-4..-9°С.

7 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3..-8°С, днем ​​2..7°С.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -8..-13°С, днем ​​-1..-6°С.

ВОСТОК

5 марта - облачно с прояснениями. Ночью снег, днем ​​небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем ​​-1..4°С.

6 марта - облачно с прояснениями. Ночью снег, днем ​​небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем ​​-1..4°С.

7 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3..-8°С, днем ​​-1..4°С.

ЦЕНТР

5 марта - переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1 ..- 6 ° С, днем ​​0..5 ° С.

6 марта - переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1..-6°С, днем ​​0..5°С.

7 марта - небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3..-8, днем ​​0..5°С.

СЕВЕР

5 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3..-8°С, днем ​​0..5°С.

6 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3..-8°С, днем ​​0..5°С.

7 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3..- 8°С, днем ​​0..5°С.

ЮГ И КРЫМ

5 марта - хмарно с прояснениями. Небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1..-4°С, днем ​​1..6°С.

6 марта - облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1..-4°С, днем ​​1..6°С.

7 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2..-7°С, днем ​​3..8°С.

КИЕВ

5 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4..- 6°С, днем ​​1..3°С.

6 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4..-6°С, днем ​​1..3°С.

7 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4..-6°С, днем ​​3..5°С.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8-11 МАРТА

8-9 марта в Украине, 11 марта в карпатском регионе небольшой мокрый снег. В остальное время преимущественно без осадков.

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Температура ночью 1-6°С мороза, днем ​​0-6°С тепла, 8 марта на юге до 10°С тепла. 10-11 марта в северо-восточной половине страны ночью 6-12°С мороза днем ​​1-6°С мороза.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В МАРТЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

5 марта самая низкая температура 29,9°С мороза была в 1987 году в Чернигове, самая высокая 21,7°С тепла в 1995 году в Крыму.

Сильный ветер и метель в Украине в этот день фиксировали в 1970 году. На Закарпатье порывы достигали 40 м/с.

5 марта 2001 года на Закарпатье и в Ивано-Франковской области почти 11 часов лил сильный дождь.

Во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях повысится уровень воды в период с 3 по 5 марта. Продолжится повышение уровней воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,7 м с выходом воды и последующим затоплением заводей.