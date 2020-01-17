Температура воздуха будет колебаться от 11 мороза до 9 тепла

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1206
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 630
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 558
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 1233
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 387
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 450
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 369
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 270
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1521
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 477
Фото
Все фото
4
7
4
3
3
Высший совет правосудия делает максимум для своевременного запуска новой ВККС
Высший совет правосудия делает максимум для своевременного запуска новой ВККС
Убийство Шеремета: свидетели в суде подтвердили алиби Яны Дугар
Убийство Шеремета: свидетели в суде подтвердили алиби Яны Дугар
Патрульную полицию области возглавила женщина – впервые в Украине
Патрульную полицию области возглавила женщина – впервые в Украине
Дело Шеремета: у адвокатов есть документы для оправдания Антоненко
Дело Шеремета: у адвокатов есть документы для оправдания Антоненко
&quot;Экономический бойкот – лучшая форма сопротивления&quot;. Пророссийского бизнесмена заставили закрыть ресторан
"Экономический бойкот – лучшая форма сопротивления". Пророссийского бизнесмена заставили закрыть ресторан
Видео
Все видео
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 963
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2709
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2052
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2889
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3924
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 января 2020
Просмотров: 297
Шлях баби Дусі
"Поки височить ідол на горі — дайте камінь, ухопіть колоду та валіть його швидше. Але як тільки він упаде й перші ознаки свідомості з'являться ...
пятница, 17 января 2020 09:04

Температура воздуха будет колебаться от 11 мороза до 9 тепла

  Комментировать

Автор: facebook.com/ukrgmc.official
  В течение суток 17 января температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от 11 мороза до 9 тепла
В течение суток 17 января температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от 11 мороза до 9 тепла

В Украине в пятницу, 17 января, ожидают сухую погоду с колебаниями температуры воздуха в течение суток в пределах от 11 градусов мороза до 9 градусов тепла.

Такие данные сегодня утром сообщили в Укргидрометцентре.

"17 января в Украине температура ночью – от 0 до 5° мороза, на Прикарпатье местами 8–11° мороза. Днем – 0–-5° тепла, в западных областях – местами 6–9° тепла", – сообщили синоптики.

Осадков сегодня не ожидают. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как на Крещение нагадать себе суженого: 9 способов

17 января – один из самых критических дней месяца. Обострятся проблемы. Будут вспыхивать конфликты. Как пережить этот день, рассказала астролог Елена Максимова

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Температура воздуха будет колебаться от 11 мороза до 9 тепла». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

"Сухой закон - лучшее, что может быть" - итальянский мафиози

Самое читаемое
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 30485
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском 2 Просмотров: 15687
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением 1 Просмотров: 15516
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
4
 1 Просмотров: 13428
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 11844
Общество
Климкин нашел новую работу
Климкин нашел новую работу Просмотров: 180
Дипломат рассказал, куда направят выделенную военную помощь США
Дипломат рассказал, куда направят выделенную военную помощь США Просмотров: 126
Как на Крещение наворожить себе суженого: 9 способов
Как на Крещение наворожить себе суженого: 9 способов Просмотров: 81
"Обломки разбирали на металлолом, а нас не пустили" - руководитель экспертной группы о расследованию сбивания самолета МАУ
"Обломки разбирали на металлолом, а нас не пустили" - руководитель экспертной группы о расследованию сбивания самолета МАУ Просмотров: 306
Гороскоп на 17 января: как пережить самый тяжелый день месяца
Гороскоп на 17 января: как пережить самый тяжелый день месяца
 Просмотров: 1404
Больше всего комментируют
15
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
4
"Пустое место в голове": в сети появилась запись, на которой якобы Гончарук критикует Зеленского
3
Обнародование записей против Гончарука – это провокация Коломойского: партия "Слуга народа"
3
Грудь – €5 тыс, губы – 300: жена футболиста подсчитала, сколько стоит девичий тюнинг
2
Боец-пленник рассказал о том, сколько осталось жить ДНР
Голосов: 48219
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua