Температура воздуха будет колебаться от 11 мороза до 9 тепла

Автор: facebook.com/ukrgmc.official В течение суток 17 января температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от 11 мороза до 9 тепла

В Украине в пятницу, 17 января, ожидают сухую погоду с колебаниями температуры воздуха в течение суток в пределах от 11 градусов мороза до 9 градусов тепла.

Такие данные сегодня утром сообщили в Укргидрометцентре.

"17 января в Украине температура ночью – от 0 до 5° мороза, на Прикарпатье местами 8–11° мороза. Днем – 0–-5° тепла, в западных областях – местами 6–9° тепла", – сообщили синоптики.

Осадков сегодня не ожидают. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

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