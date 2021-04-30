Температура в офисе влияет на вес человека - почему на работу надо носить одеяло

От метаболизма зависит скорость сжигания калорий. Фото: pixabay.com

Работа в офисе может привести к замедлению метаболических процессов в организме. В связи с этим человек начинает набирать лишний вес.

Это связано с тем, что в офисных помещения бывает прохладная температура, которая негативно влияет на обмен веществ.

В таком случае снижается внутренняя температура тела, говорит профессор Бингемтонского университета Кеннет Маклеод, передает Daily Mail.

От метаболизма зависит скорость сжигания калорий. Если обмен работает плохо, то человек набирает вес. Особенно это критично, если работник ведет малоподвижный образ жизни.

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В большинстве офисов температура около 20º, а должна быть 22-27°. С повышением температуры тела скорость метаболизма повышается, и мы сжигаем больше калорий. Во время этого организм генерирует больше тепла и еще больше повышает температуру.

"Повышение температуры тела может сжигать больше калорий в течение дня, чем обычный человек сжигает в результате всей своей физической активности", - говорит профессор.

Эксперт советует одеваться теплее на работу или брать с собой одеяло.

На вес человека влияет количество времени, за которое он потребляет пищу. Медленная трапеза позволяет быстрее утолить голод и не переедать.