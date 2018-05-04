Температура будет превышать норму: рассказали, каким будет лето

Лето будет теплым. Фото: st2.depositphotos.com

Летом температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Об этом во время Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по предотвращению и противодействию массовым пожарам в лесах, на торфяниках и сельхозугодьях в летний период сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, - пише УНН.

"Что касается температуры летом. В июне температура будет выше нормы на 1-1,5°С по всей территории Украины. В июле - аналогичная ситуация. На Закарпатье температура будет выше примерно на 2°С. В августе - аналогичная ситуация по всей территории" , - сказал Кульбида.

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Количество осадков в летний период будет преимущественно ниже нормы.

Май в Украине, как и апрель, окажется сухим - крупных и затяжных осадков ожидать не стоит.