Телемост - это талантливая кремлевская операция, но она будет сорвана

Алексей Ковжун: Если Украина пропускает удар с пропагандистским телемостом, россияне могут переходить к следующим наступательным действиям в рамках гибридной войны. Фото: Украинская правда

Ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить". Его запланировали на 12 июля и состоится он совместно с украинским телеканалом "NewsOne",который принадлежащий другу Виктора Медведчука.

Идея телемоста между каналом "Россия 24" и "NewsOne" - это спецоперация Кремля. Хотят спровоцировать Украину и параллельно оценить состояние нашей мобилизации.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит медиа-эксперт Алексей Ковжун.

Чего нам стоит ожидать от этого телемоста? Чем эта идея опасна?

- Эта провокация будет сорвана. Но ее смысл заключается в том, что как бы мы на нее не отреагировали, все равно получим отрицательный эффект.

Если пропустим этот информационный удар россиян, будем слабыми. Признаем, что на шестом году войны может быть какая-то альтернативная точка зрения про гражданский конфликт и братские народы.

Если же бурно начинает реагировать общество, дилемма предстанет перед президентом Зеленским. Например, неизвестные патриоты в один прекрасный день перережут провода телеканала "NewsOne", чтобы тот не смог транслировать свой продукт на население. Соответственно сорвут таким образом идею кремлевских пропагандистов. По нашему законодательству эти действия - преступление. Активистов должны арестовать. Им могу инкриминировать много статей вплоть до обвинению в терроризме. Свое слово еще скажет возмущена Европа. Мол накануне выборов блокируют один из всеукраинских каналов, наступают на священную свободу слова. В такой ситуации Офис президента должен решить, как же ему действовать. Наказать активистов нельзя, ведь это был патриотический поступок, оправдан и ожидаемый шаг в ситуации гибридной войны. Не наказывать - значит дать оппонентам возможность кричать об избирательном правосудии и свободе слова.

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Какой выход может быть из этой дилеммы? Как лучше вести себя власти, правоохранительным органам?

- Мы должны понимать, что идея телемоста с пропагандистским телеканалом - талантливая кремлевская операция. Она выходит за рамки понятия телеэфиров и пропаганды как таковой. Очень плохо, что мы постоянно реагируем на вызовы, вместо того, чтобы брать инициативу на себя. Когда ты реагируешь, рано или поздно проиграешь. Поэтому надо навязывать нашу повестку дня противнику. В этом случае очень красноречивой является история о том, как террористическая организация из Палестины "Черный сентябрь" постреляла спортсменов из Израиля на Олимпийских играх в 1972 году. Тогда времена были другие и другие провокации. Но потом израильские военные в отставке поехали миром, нашли виновных и наказали их. Смысл этой истории не в убийстве или теракте, а о том, что должен быть достойный ответ. Нужно продемонстрировать всему миру, что любое нападение на наше государство не пройдет безнаказанно.

Вы говорили, что инициатива телемоста между "Россия 24" и "NewsOne" - спецоперация Кремля. Какая заинтересованность россиян?

- Каждая хорошо продумала спецоперация имеет несколько целей - идеальная, хорошая, неплохая, приемлемая. Если Украина пропускает удар с пропагандистским телемостом, они могут переходить к следующим наступательным действиям в рамках гибридной войны. Если мы вышли на протест, можно поснимать митинг и уже в России рассказывать о преследовании свободы слова в Украине. РФ хочет достичь сразу нескольких целей. Прощупать уровень напряжения в нашем обществе, реакцию власти и правоохранительных органов.

Как можно оценить состояние украинского медиапространства в целом? Виктор Медведчук через своих друзей скупает телеканалы, как будет их использовать?

- Он уже сейчас использует их для того, чтобы приучить аудиторию к себе и своей пророссийской повестке дня. Можно утешать себя, что это все из-за выборов, но после них ситуация существенно не изменится. Когда рядом стоит вооруженный враг, не стоит успокаивать себя, что когда-то он решит опустить автомат.

Проблема еще и потому, что у Медведчука очень хорошие юристы. До сих пор не сидит в тюрьме, хотя своими публичными выступлениями точно наговорил на несколько статей уголовного кодекса. Его боятся трогать, ведь имеет деньги на хороших адвокатов. Медведчук начал захватывать украинское медиапространство еще во времена Порошенко. Тогда его не остановили, и сейчас тем более будет продолжать.

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За счет чего можем украинизировать наше информационное пространство? Насколько это важно?

- Украинизация медийного пространства нам нужна. Он влияет на формирование консенсусной реальности. То есть того, что не вызывает у нас сомнений, о чем не надо договариваться, ведь оно известно как факт. Консенсусной реальностью для украинцев должно быть осознание того, что на Востоке война, а не гражданский конфликт, Россия - агрессор. Это должно быть константой. Именно на создание консенсусной реальности и влияют медиа. Под их воздействием общество воспринимает и анализирует информацию.

Для эффективной украинизации нам надо иметь качественные украиноязычные сериалы, компьютерные игры, книги. Надо транслировать не российское мыло, а современные телесериалы, требующие от зрителей работы мозга. Очень важен в этом смысле качественный перевод.

Соратник Виктора Медведчука народный депутат Тарас Козак приобрел канал ZIK. Его объединили с "NewsOne" и "112 Украина" в один холдинг "Новости".