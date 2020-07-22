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среда, 22 июля 2020 12:55

Телеканалы, провайдеры и общественные организации призывают защитить честную конкуренцию

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Телеканалы, провайдеры и общественные организации обратились с открытым письмом в органы государственной власти, в котором призывают срочно отреагировать на ситуацию, которая произошла вокруг кабельной сети Ланет и телегруппы 1+1. Письмо подписали телеканалы Эспрессо, Солнце, 24 канал и Суспільне, а также провайдер Сеть Ланет и общественные организации Интерньюс-Украина, Наші гроші и Лига Антитраста.

"Вопрос честной, открытой конкуренции на любом рынке, всегда был и остается приоритетом для любой цивилизованной экономики. В современном обществе конкуренция критически важна, и именно поэтому обязательства государства по ее защите определены на уровне Конституции Украины, многочисленных международных договоров и законов Украины. Конкуренция на телевизионном рынке чрезвычайно важна, ведь медиа влияют на многие общественные процессы в государстве.

Поэтому, мы были поражены сообщению провайдера Ланет о том, что медиа-группа 1+1 требует выключить из пакетов телевидения Сети Ланет украинские развлекательные телеканалы, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде. Среди таких телеканалов: Солнце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, Эко TV, Малыш, Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music и другие. Иначе телегруппа 1+1 грозится забрать от Ланет право транслировать абонентам сети телеканалы группы 1+1. Для ускорения принятия решения в адрес Сети Ланет было направлено письмо о прекращении сотрудничества с 1 августа 2020 года", - говорится в письме.

По мнению подписантов, данная ситуация должна получить как правовую оценку со стороны государства, так и оценку от других участников рынка.

Действия медиа-группы, по мнению подписантов, юридически могут квалифицироваться как "склонение к бойкоту субъекта хозяйствования и создание препятствий субъектам хозяйствования в процессе конкуренции" и иметь признаки недобросовестной конкуренции в соответствии со статьей 32, частей четвертой, шестой статьи 34 Хозяйственного кодекса Украины, статьи 10 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".

Подписанты письма призвали всех участников рынка:

• отстаивать честные правила конкуренции
• руководствоваться современными принципами открытой конкурентной борьбы за зрителя
• противостоять любым попыткам уничтожить рынок электронных медиа в Украине с применением незаконных средств.

Организации призвали Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики ВР Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания срочно отреагировать на ситуацию! Уничтожение конкуренции на медийном рынке - прямая угроза украинскому информационному пространству и перспективам Украины стать цивилизованной демократической державой!

Подписанты обратились во все государственные органы, в компетенцию которых входит обеспечение экономической конкуренции, дать надлежащую оценку ситуации и обеспечить сохранение конкурентных условий на медийном рынке Украины!"

В письме приглашается представителей медиа, провайдеров и общественных организаций поддержать обращение. Это можно сделать вписав название организации в онлайн документ по ссылке и распространив копию обращения на своих страницах в соцсетях.

  Ряд телеканалов, провайдеров и общественных организаций написали открытое письмо-обращение в органы государственной власти
Ряд телеканалов, провайдеров и общественных организаций написали открытое письмо-обращение в органы государственной власти
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