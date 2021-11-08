Телашко, которого обвиняли в домогательствах, уволился из университета

Истории о приставаниях Телашко рассказали бывшие студентки / Страница в facebook Виктории Муштей

Народный артист Украины, преподаватель Киевского университета имени Карпенко-Карого Владимир Талашко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Его в августе публично обвинили в сексуальных приставаниях. О том, что он больше не будет преподавать на кафедре режиссуры, сообщила на своей странице в facebook актриса Виктория Муштей, которая одной из первых рассказала о приставаниях.

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"Битву выиграли. Талашко написал заявление по собственному желанию и не будет преподавать в университете. Теперь есть прецедент расследования приставаний в творческом вузе с успешной развязкой", - написала она.

Муштей добавила, что внутреннее расследование университета затягивается. Группа, занимающаяся этим вопросом, так и не связалась с ней.

8 августа сценарист Богдан Панкрухин обнародовал две истории бывших абитуриенток университета имени Карпенко-Карого. Они рассказали о сексуальных домогательствах Талашко. После этого о домогательствах рассказали еще несколько студенток и журналистка Ирина Сампан, которая брала у него интервью. Все обвинения Талашко опровергал.