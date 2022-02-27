Техники нет, нас надо вытаскивать – перехватили радиопереговоры россиян

Возле Гостомеля у оккупантов паника. Фото: "24 канал"

Защитники Киева смогли перехватить радиоразговор оккупантов.

В числе российских войск паника и хаос, передает СБУ.

Украинцы наносят им сокрушительное поражение. Воины отбили нашествие на столицу в направлении Гостомеля.

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"Стас, Стас смотри, записывай. На мосту из Гостомеля в Киев попали под обстрел, техника уничтожена полностью, часть нас и ОМОН отходим в сторону аэропорта лесом. Думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск сведенный отряд также размозжены, но они в самом Гостомеле, отходить не могут. У них двухсотые и трехсотые. Передайте в округ – необходимая поддержка, то есть нас нужно вытаскивать. Здесь где-то рядом украинская часть", - говорится в разговоре оккупантов.

Третий день российского вторжения. Продолжаются бои за Киев. Защищать столицу вызвались 18 тысяч добровольцев, а президент Владимир Зеленский не покидает Киев. И все больше страдает от российской агрессии гражданское население. Страны Запада договорились отключить Россию от системы SWIFT.