Тарифы на электричество для бюджетных организаций не изменятся до конца 2020 года - решение НКРЭКУ

Тарифы на электричество для бюджетных организаций не изменятся до конца 2020 года. Фото: Оilreview

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла изменения в Порядок формирования цен на универсальные услуги, которыми, в частности, регулятор предусмотрел возможность предоставления универсальной услуги для бюджетных организаций и других потребителей, электроустановки которых имеют мощность до 150 кВт в период до конца 2020 г. Это означает, что тарифы на электроэнергию для бюджетных организаций останутся на нынешнем уровне до конца 2020 года.

Соответствующее решение было принято на заседание комиссии, которое состоялось 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба Expro consulting.

"На переходный период - с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. предусмотрена возможность поставки электрической энергии на условиях универсальной услуги дополнительно бюджетным учреждениям независимо от договорной мощности и потребителям, электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт", - отмечается в решении.

Согласно принятому решению, универсальная услуга также распространяется на малых бытовых потребителей с присоединенной мощностью до 50 кВт.

Также регулятор принял формулы, которыми будет рассчитываться фиксированная стоимость универсальной услуги.

Данное решение было принято во исполнение норм ст. 63 закона "О рынке электроэнергии", которая обязывает поставщика универсальной услуги предоставлять ее на его территории бытовым и малым бытовым потребителям (мощностью до 50 кВт). Кроме того, в переходных положениях закона указано, что универсальную услугу до конца 2020 г. также могут получать потребители с присоединенной мощностью до 150 кВт.

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза, начнет работать 1 июля 2019 согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии". По мнению политолога Петра Олещука, запуск рынка без отсрочек в определенный законом срок является первой весомой победой нового президента Владимира Зеленского, который не отклонился от курса реформ, несмотря на попытки давления со стороны олигархов.