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четверг, 04 марта 2021 15:12

Такого прогноза астролога не ожидал никто

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Такого прогноза астролога не ожидал никто
Налегайте на зелень, авокадо, яблоки и бананы. Фото: pixabay.com

4 марта появятся симптомы отравления. Не начинайте нового курса лечения. Откажитесь от употребления алкоголя. Кровь будет медленно очищаться. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В этот день многие почувствуют слабость, - говорит астрологиня. - Люди сами себе будут ставить диагнозы. Только заниматься самолечением не стоит, так как это навредит организму. Налегайте на зелень, авокадо, яблоки и бананы. Организм страдает от недостатка витаминов. Больше внимания уделите печени. Пригодятся желчегонные чаи".

Овен

Будет наблюдаться тенденция к понижению артериального давления. Гипотоникам необходимо поддерживать организм в здоровом тонусе.

Телец

Ухудшается водно-солевой обмен. Следите за своевременным выведением жидкости из организма. Избегайте появлению отеков. Особенно в период беременности.

Близнецы

Откажитесь от продуктов, которые раздражают слизистую желудка. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков. Не провоцируйте появление язвенных процессов.

Рак

Отгоняйте от себя депрессию. Лучшим лекарством будет хорошее настроение. Удерживайте внутреннее равновесие.

Лев

Не допускайте обезвоживания организма. Промывайте почки. Вечером позвольте себе дольше полежать в теплой ванне.

Дева

Начинать курс лечения зубов не время. Будут слабо действовать обезболивающие. Стоит отложить и протезирование зубов. Вас не удовлетворят результаты.

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Весы

Берегите глаза от загрязнения. Не провоцируйте появления конъюнктивита. Плановые операции на органах зрения лучше перенести.

Скорпион

Усильте уход за кожей рук. Она будет слишком уязвимой. Избегайте непосредственного контакта рук со средствами бытовой химии.

Стрелец

Отложите проведение операций на ногах. Стимулируйте отток крови из вен в конце дня. Носите удобную обувь на невысоком каблуке.

Козерог

Будут беспокоить гормональные нарушения. Внимания потребуют поджелудочная и щитовидная железы. Может задерживаться начало лунного цикла у женщин.

Водолей

Усильте уход за волосами. Они потребуют дополнительного увлажнения и подкормки. Не желательно его в этот период стричь и красить.

Рыбы

Перегружать желудок не следует. Впоследствии лишних килограммов избавиться будет нелегко. Попробуйте вегетарианскую кухню.

4 марта не зарекайтесь. В этот день будет часто случаться с людьми то, от чего они старались держаться подальше.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
04
марта

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