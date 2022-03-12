"Таких сволочей еще не видела! С*ки они!": россиянка из Гостомеля излила свой гнев на оккупантов

Жительница Гостомеля прокомментировала ситуацию в Украине и нападение России. Фото: Скриншот

Россиянка, живущая в Гостомеле, Киевская область, рассказала, что думает о российских оккупантах.

"Вы понимаете, я сама россиянка. И я должна сказать, что я всю жизнь мечтала вернуться на свою родину. Но сейчас я должна сказать, что таких сволочей, как они, я в своей жизни еще не видела! И я никогда не могла подумать о том, что они приедут меня "защищать". Я их просила об этом? Я просила Кадырова забрать мое золотое кольцо? С*ки они!" – выразила возмущение жительница Гостомеля.

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Полицейские Киевщины и органы местного самоуправления с обществом Красного Креста вывезли более 3,5 тысяч мирных жителей Дымерской территориальной общины. Колонна, которая должна была вывезти жителей Бучи и Гостомеля, вернулась с эвакуированными в Белогородок Бучанский район. С начала войны 24 февраля по сегодняшний день, 12 марта, враг потерял более 12 тысяч человек личного состава.