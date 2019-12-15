"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о брифинге по делу Шеремета

Общественности был представлен весь стыд и позор нашей правоохранительной системы: непрофессиональный, "сырой", показушный и быстро подготовленный PR. Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу.
Такое мнение о брифинге в МВД по делу Павла Шеремета выразил адвокат Константин Рыбачковский в Facebook.
"Следствием не было представлено ни одного прямого доказательства вины. Показаны исключительно оценочные суждения следователей и ни одного конкретного доказанного факта", - пишет юрист.
Отмечает, что выступающими так или иначе было нарушено сразу несколько конституционных прав и гарантий.
"Это и принцип презумции невиновности, и принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека. Нельзя называть фамилии подозреваемых лиц, пока нет обвинительного приговора суда, вступившего в силу. Нельзя публично обвинять никого без проверенных судом доказательств", - говорит адвокат.
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И добавляет, что больше всего ему понравилось выступление генерального прокурора, который поздравил всех присутствующих с "успехом" и отметил "раскрытие" данного преступления.
"Генпрокурор это же именно то лицо, которое, по-хорошему, должно первым серьезно посомневаться во всем, что было представлено следователями, - чтобы проверить все доказательства обвинения "на крепость" и подготовить сторону обвинения к суду. Это был просто сюр какой-то", - резюмировал Константин Рыбачковский.
Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля.
12 декабря в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пятерых человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугар и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко .
По версии следствия именно Антоненко вместе с Кузьменко якобы заложили взрывчатку под автомобиль Шеремета.
Правоохранители утверждают, что целью убийства журналиста была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.
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