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четверг, 23 июля 2020 09:30

Табачные компании готовы судиться с Украиной в арбитраже - СМИ

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Табачные компании готовы судиться с Украиной в арбитраже - СМИ
Компании обжаловать штраф Антимонопольного комитета на 6,5 млрд грн в международных судах. Фото: Reuters

С осени прошлого года идут судебные разбирательства табачных производителей с АМКУ через миллиардный штраф.Международные табачные компании готовы подать иск в арбитраж против Украины на миллиарды гривен, пишет издание Дело.

Компании намерены обжаловать уже в международных судах штраф Антимонопольного комитета на 6,5 млрд грн, если украинские суды не удовлетворят их иски.

"Но в таком случае табачные компании получат основания для обращения в Международный инвестиционный арбитраж: он подтвердит незаконность решения АМКУ и обяжет государство Украина компенсировать потери международным табачным компаниям", - утверждает издание.

"Такие действия со стороны АМКУ могут не только парализовать работу 4 международных компаний, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, но практически остановить поставки легальной табачной продукции для более чем 7 миллионов. Потребителей в Украине и создать условия для беспрецедентного роста нелегальной торговли", - говорится в обращении Ассоциации Укртютюн на имя президента Владимира Зеленского.

В Минэкономики предупреждают, что судебные споры грозят Украине потерей поступлений в бюджет.

"Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет - это то, чего мы можем ожидать", - прокомментировала заместитель министра Светлана Панаиотиди.

Напомним, АМКУ оштрафовал 4 производителей сигарет и дистрибьютора Тедис Украины на 6,5 млрд грн в октябре прошлого года. С тех пор продолжаются судебные споры.

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23
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