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четверг, 26 июля 2018 18:52

Сытник сам себя переиграл. В войне против САП он топит имидж НАБУ – СМИ

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Сытник сам себя переиграл. В войне против САП он топит имидж НАБУ – СМИ
Политолог рассказал, что Сытник навредил себе в войне с НАБУ. Фото: Antydot

Политолог Виталий Бала заявляет, что продолжающийся конфликт между директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким вредит имиджу обеих структур.

Данное мнение он высказал в комментарии интернет-изданию "Деловая столица", передают "Українські новини".

"Безусловно, это никоим образом не может способствовать улучшению имиджа антикоррупционных органов, даже наоборот. Это понятно и не надо быть большим специалистом. Когда руководители двух главных антикоррупционных органов начинают выяснять между собой отношения - это ничего хорошего не показывает, и не повышает доверия к антикоррупционным органам в целом", - сказал Бала.

Также, по его словам, в этой ситуации есть и некий плюс: "Потому что это выглядит как выяснение личных отношений, то есть речь не идет о претензиях по отношению к структурам. И в свое время даже об этом говорил и сам Сытник, что органы между собой сотрудничают плодотворно. И это в определенной степени хорошо, что это не распространилось на противостояние определенных структур. Надеюсь, что так и будет".

"Ну и третий момент, несмотря ни на что, я думаю, что есть еще шанс восстановить доверие к антикоррупционным органам, но в большей степени это будет зависеть от Антикоррупционного суда, как этот суд будет работать, потому что он открывает еще одно окно возможностей доверия. Если Антикоррупционный суд будет обладать доверием граждан и выносить свои решения как раз на основе сотрудничества с НАБУ и САП, тогда, безусловно, доверие к этим органам, несмотря на отношения между личностями, может быть вновь восстановлено, а может даже потом и увеличено", - подчеркнул эксперт.

"Поэтому, - продолжил он, - по большому счету на сегодняшний день, безусловно, это минус, но я бы не был пессимистом, чтобы говорить, что это в конечном варианте будет только минус. Время покажет. Надо все сделать для того, чтобы не было в будущем таких скандалов и выяснения отношений, потому что это подрывает авторитет тех структур, которые в начале их создания имели достаточно высокий уровень доверия граждан и на них возлагали большие надежды".

Напомним, скандал вокруг руководителя САП Назара Холодницкого разгорелся после того, как НАБУ установило в кабинете прокурора подслушивающее устройство, эти записи были обнародованы НАБУ и Артем Сытник выступил с обвинениями в адрес Холодницкого в коррупции и потребовал его увольнения. В свою очередь Холодницкий заявил, что директор НАБУ "полностью себя дискредитировал".

"Таким образом, напрашивается вывод, что Сытник сам себя переиграл в войне против Холодницкого, поскольку пытаясь утопить антикоррупционного прокурора он топит имидж НАБУ", - говорится в материале "Деловой столицы".

Как сообщалось ранее, 26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рассмотрела дело Холодницкого и приняла решение не увольнять руководителя САП. Вместо этого он получит выговор.

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26
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