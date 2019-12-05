Сын британского миллионера 21 год живет на улице

Наркоман потерял родителей-миллионеров. Фото: Сегодня

Райан Стаффьер из британского города Труро живет на улице 21 год, хотя и имеет отца-миллионера.

Райан имеет наркотическую зависимость, сообщили в Сегодня.

Родственники пытались вылечить парня, но потом махнули на него рукой. Сейчас мужчина имеет 93 судимости.

Райан впервые начал употреблять марихуану в 11 лет, а до 20 лет стал героинозависимых. Отец и мать пытались его вылечить, но потом выгнали того на улицу.

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Общественный активист Давид Пластер организовывает акцию "Борщага без наркобыдла" 26 ноября в 13:30 возле здания Святошинского районного суда в поддержку семьи Алексея Пшеварського.