Священники готовы меняться ради комфорта молодежи - Епифаний

Церковь готова находить ответы на запросы молодежи, чтобы они чувствовали себя духовно уютно в храмах.
"Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями", - отметил предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний в Facebook.
По его словам, церковь будет делать надлежащие шаги, чтобы соответствовать вызовам современности, но вероучения является неизменным.
"Истина не подлежит изменениям во времени", - отметил он.
Реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, вносить нужные современные коррективы.
"Главная реформа - внутренняя, которая состоит в том, чтобы в своей жизни христиане жили по Закону Божьему. В основе нашей жизни должна быть настоящая библейская любовь. Где такая любовь, - там будет Бог, и тогда все будет складываться хорошо", - добавил Епифаний.
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