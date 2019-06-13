Священники готовы меняться ради комфорта молодежи - Епифаний

znaj.ua Епифаний рассказал, как церковь меняется ради комфорта украинцев

Церковь готова находить ответы на запросы молодежи, чтобы они чувствовали себя духовно уютно в храмах.

"Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями", - отметил предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний в Facebook.

По его словам, церковь будет делать надлежащие шаги, чтобы соответствовать вызовам современности, но вероучения является неизменным.

"Истина не подлежит изменениям во времени", - отметил он.

Реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, вносить нужные современные коррективы.

"Главная реформа - внутренняя, которая состоит в том, чтобы в своей жизни христиане жили по Закону Божьему. В основе нашей жизни должна быть настоящая библейская любовь. Где такая любовь, - там будет Бог, и тогда все будет складываться хорошо", - добавил Епифаний.

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Украинская поместная церковь хочет отойти от единоличного руководства священника в храмах. Введение реестра членов приходов не запрещает другим людям приходить в храм для молитвы и совершения церковных таинств и потребностей.