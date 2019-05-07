"Своих от чужчих отличаем": "Интер" готовит новый "победный" концерт

9 мая на скандальном телеканале "Интер" пройдет концерт в стиле кремлевской пропаганды. Соответствующий анонс появился в сети.

В анонсе "Победа. Одна на всех" телеведущий Андрей Доманский на русском языке говорит: "Мы сегодня своих от чужих отличаем".

В прошлом году ведущий Андрей Доманский оскандалился заявлением о "фашистах"

Концерт "о Великой Отечественной войне" изображен на фоне красной звезды. В нем, в частности участвуют скандальные Анна и Мария Опанасюк - дуэт ANNA MARIA, которые не называют Крым оккупированым Россией.

Среди участников - Билык и Кравчук

Среди других артистов - Таисия Повалий, Ирина Билык, Надежда Мейхер, Владимир Гришко, Злата Огневич, Виталий Козловский, El Кравчук, группа "Братья Карамазовы", "Авиатор".

Концерт в стили советской пропаганды

Также днем "Интер" будет транслировать марш "Никто не забыт. Ничто не забыт", который анонсируется в столице.

9 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену "Дню Победы" - под таким названием празднуют в России.

8 мая отмечается День памяти и примирения. Официальным символом празднования является цветок красного мака - общепринятый в мире символ памятных дней Второй мировой войны.

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В прошлом году телеканал "Интер" на 9 мая готовил концерт, в котором ведущие называли героев Украины "фашистскими преступниками". В ролике телеведущий Андрей Доманский говорил:"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице".