"Своих от чужчих отличаем": "Интер" готовит новый "победный" концерт

9 мая на скандальном телеканале "Интер" пройдет концерт в стиле кремлевской пропаганды. Соответствующий анонс появился в сети.
В анонсе "Победа. Одна на всех" телеведущий Андрей Доманский на русском языке говорит: "Мы сегодня своих от чужих отличаем".
Концерт "о Великой Отечественной войне" изображен на фоне красной звезды. В нем, в частности участвуют скандальные Анна и Мария Опанасюк - дуэт ANNA MARIA, которые не называют Крым оккупированым Россией.
Среди других артистов - Таисия Повалий, Ирина Билык, Надежда Мейхер, Владимир Гришко, Злата Огневич, Виталий Козловский, El Кравчук, группа "Братья Карамазовы", "Авиатор".
Также днем "Интер" будет транслировать марш "Никто не забыт. Ничто не забыт", который анонсируется в столице.
9 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену "Дню Победы" - под таким названием празднуют в России.
8 мая отмечается День памяти и примирения. Официальным символом празднования является цветок красного мака - общепринятый в мире символ памятных дней Второй мировой войны.
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В прошлом году телеканал "Интер" на 9 мая готовил концерт, в котором ведущие называли героев Украины "фашистскими преступниками". В ролике телеведущий Андрей Доманский говорил:"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице".
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