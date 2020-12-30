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среда, 30 декабря 2020 14:48

"Своих не сдаем" - почему Зеленский держится за Татарова

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&quot;Своих не сдаем&quot; - почему Зеленский держится за Татарова
18 декабря Олегу Татарову сообщили о подозрении в передаче взятки. фото: ukranews

По делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, которого обвиняют в коррупции, Зеленский находится на растяжке.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua рассказал политолог Олег Саакян.

"По представлению прокуроров Татарову не выбрали меру пресечения. Пока не можем утверждать, что дело развалено до конца. Но действия прокуроров это - очень дерзкий шаг. Есть 2 вариант. 1-й - источник этих решений непосредственно в Офисе генерального прокурора. Тогда они будут вынуждены отчитаться про их логику принятия президенту Зеленскому. Могут, например, списать все не неэффективную деятельным антикоррупционных органов. Этим же объяснить и то, что дело Татарова передали Службе безопасности Украины.

2-й - генеральный прокурор Ирина Венедиктова, прокуроры по делу Татарова действовали по указанию с Банковой. То есть выполняли личное поручение президента Украины. Какой именно из этих сценариев действительно состоялся, узнаем по реакции Офиса президента. Если никакой публичной оценки этому прокурорскому ходатайству не будет, следовательно президент Зеленский и его Офис знал заранее о таком решении и согласовал его или инициировал вообще. Сейчас больше верится во 2-й вариант. Вряд ли Офис генпрокурора решился бы на такие шаги без согласования действий с Банковой", - объясняет эксперт.

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По его словам, Владимир Зеленский сейчас находится на растяжке.

"С одной стороны общество требует от него наказания для Татарова. Этот кейс превратился для него в аналог ситуации с Свинарчуком для Порошенко. Дальше защищая Татарова, Зеленский будет вредить своему личному рейтингу, терять поддержку населения. В сознании людей просто превратится в еще одного такого же украинского президента, который не оправдал надежд возложенных на него. С другой стороны, если президент "сдаст" Олега Татарова и не будет мешать расследованию, внесет разлад в свою команду. Этот шаг будет подмывать лояльность его окружающих. Сейчас получается, что Владимир Александрович планирует и дальше придерживаться стратегии "своих не сдает". Но это может измениться под большим общественным давлением ", - добавляет Олег Саакян.

Офис генпрокурора Украины решил, что подозрение заместителю главы офиса президента 38-летнему Олегу Татарову необоснованно. 30 декабря судья Высшего антикоррупцонного суда Тимур Хазмин удовлетворил ходатайство прокуроров. И не избирал меру пресечения Татарову.

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