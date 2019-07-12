"Свобода Виталию Маркиву!" - под посольством Италии собираются на акцию протеста

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В Киеве в 20:00 под посольством Италии начнется акция "Свобода Виталию Маркиву".

Она будет касаться сегодняшнего приговора итальянского суда. Нацгвардейца 29-летнего Виталия Маркива приговорили к 24 годам заключения. Его признали виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском 2014 года.

Прокуратура Италии не смогла предоставить веских доказательств причастности Маркива к смерти журналиста. Но несмотря на это, его все равно приговорили к заключению.

В последнем слове Маркив сказал, что он украинский военный, простой солдат, патриот. И добавил, что всегда будет защищать Украину. Виталий Маркив находился в тюрьме в Милане. 30 июня 2017-го итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи. Он с женой приехал в отпуск к матери - она ​​живет в области Марке.