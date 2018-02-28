"Свинья такая": школьники харьковской гимназии записали на диктофон оскорбления директора

В Харькове директор обзывала школьников.Фото: Delfi

Ученики харьковской гимназии записали на диктофон, как директор учебного заведения оскорбляет школьников.

Педагог имеет 30-летний стаж управления. Ее обвиняют в постоянных оскорблениях учеников. Об этом сообщает ТСН.

Дети смогли записать на диктофон часть урока, на котором директор обращается к классу "свинья". На видео можно разобрать, что она кричит и спрашивает в повышенном тоне: "Свинья такая! Какого черта вы в школу пришли".

Директор признает свою вину частично, то, что удалось записать. По словам женщины, такое поведение вызвали эмоции. Она отметила, что урок проводила практиканта, а ученики не хотели ее слушаться.

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Мама 5-классника пришла в школу и надавала пинков ученикам 7 класса за то, что они оскорбляли ее сына. Женщина пришла в кабинет, где были ученики 7 класса. Те отрицали издевательства над ее сыном - говорили, что он сам спровоцировал конфликт.