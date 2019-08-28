Швейцарские правозащитники из Сети "Солидарности" приветствуют освобождение Вышинского

Швейцарская правозащитная организация "Сеть Солидарности" приветствует освобождение из-под стражи в украинском суде журналиста и шеф-редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского

Швейцарская правозащитная организация "Сеть Солидарности" (Solidaritätsnetz Bern) которая 20 лет занимается защитой человеческих прав в Европе и мире, защитой политических заключенных и людей, преследуемых в результате военных конфликтов, приветствует освобождение из-под стражи в украинском суде журналиста и шеф-редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и изменение ему меры пресечения на личное поручительство.

После длительного изучения дела Вышинского 29 июля "Сеть Солидарности" признала политзаключенным главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, а именно преследуемого за журналистскую деятельность и антивоенную риторику. "Сеть Солидарности" направила Президенту Украины, правительству Украины и Генеральному прокурору Украины официальное обращение с требованием незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского из-под стражи.

Швейцарская правозащитная организация "Сеть Солидарности" приветствует освобождение из-под стражи в украинском суде журналиста и шеф-редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского

"Сеть Солидарности" приветствует решение украинской системы Юстиции о изменении меры пресечения Кириллу Вышинскому. Соблюдение Украиной прав человека и недопущение преследований по политическим мотивам является крайне важной составляющей интеграции всех государственных институтов страны в соответствии с курсом на реализацию европейских ценностей свобод и принципов.

Для мониторинга соблюдения и контроля прав человека, избежание политических преследований в Украине и других странах постсоветского пространства, Швейцарская правозащитная организация "Сеть Солидарности" (Solidaritätsnetz Bern) открывает в Киеве свое подразделение – правозащитную организацию "Сеть Солидарности Интернешнл" (Solidaritätsnetz international).

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве по подозрению в государственной измене 15 мая 2018 года.