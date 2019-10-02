Существующие ценовые ограничения обеспечивают энергокомпаниям возможность накапливать уголь на зиму - министр Оржель. Фото: Today.ua

С приближением к отопительному сезону 2019-2020 гг. исчезают экономические основания для снижения ценовых ограничений (price caps) на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке электроэнергии, поскольку, как правило, в отопительный период цены на энергоносители демонстрируют тенденцию к росту.

Об этом 2 октября, отчитываясь в парламентском комитете по вопросам энергетики и ЖКХ о подготовке ОЗУ 2019-2020 гг., заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает expro.

"Экономические факторы исчезают, которые могут влиять на снижение цены price caps. Мы говорим о том, что с наступлением периода отопительного сезона цены подрастают (и на энергоносители), и мы наверняка уже со временем, можем рассматривать все меньшее уменьшение price caps", - сказал он.

В то же время министр считает, что оставление значений price caps на нынешнем уровне обеспечивает тепловую генерацию достаточным финансовым ресурсом для накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ для прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 гг.

"Я рассматриваю этот момент как возможность для наших энергетических компаний очень эффективно и активно работать на склады. Это очень важный фактор, у компаний есть все экономические ресурсы для того, чтобы обеспечить себя углем и в нашем случае не может быть других аргументов, почему у нас на складе нет угля", - добавил министр.