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среда, 02 мая 2018 07:58

"Существует дискуссия, что это американские жрицы" - министр культуры озвучил неожиданную версию появления праздника 8 марта

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&quot;Существует дискуссия, что это американские жрицы&quot; - министр культуры озвучил неожиданную версию появления праздника 8 марта
8 марта нуждается в ребрендинге, говорит министр культуры Евгений Нищук. Фото: УНІАН

8 марта нуждается в ребрендинге или переносе празднования Дня женщин на другой день.

Об этом заявил в эфире "5 канал" министр культуры Евгений Нищук.

На вопрос ведущего, почему украинское общество "держится" за 8 марта, министр сказал: "Здесь осторожная история, потому что она уже стала какой-то дискуссией, даже не те даты, которые мы сейчас переживаем, а именно 8 марта. Потому что женщин никоим образом обидеть не хочется. День матери есть отдельно. И в начале марта хотелось бы некий миф или легенду какую-то создать и, может, 1 марта. Все равно нужно отмечать День женщин.

Другое дело - или сделать какой-то ребрендинг, или действительно предоставить какую-то дату. Этот вопрос к историкам, к креативным людям. Уже теперь дискуссия есть, что это не Клара Цеткин, а это американские жрицы, когда боролись за свои права, вот они и начали 8 марта".

Нищук также добавил: "Откуда желание удержать? Здесь есть психологическая история. Именно относительно женщин. Все боятся переступить эту историю".

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8 марта - Международный день борьбы за права женщин. В Украине этот день выходной.

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02
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