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Супрун рассказала о убийственной свойство воздушных шариков

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Супрун рассказала о убийственной свойство воздушных шариков
Воздушные шарики загрязняют окружающую среду. Фото: vsr-mon.org.ua

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддержала призыв эко-активистов отказаться от воздушных шариков на выпускных и других торжеств.

"Воздушные шарики могут преодолеть большие расстояния, загрязняя отдаленные уголки нашей страны. После отпуска в небо шарики падают обратно на поверхность земли и в водоемы. Срок их разложения составляет от 4 лет, капроновых лент - более 100 лет", - пишет она в Facebook.

Натуральные латексные шарики классифицируются как пластиковые отходы. А пластик - очень вреден для окружающей среды, животных и здоровья человека. Кроме того, яркая окраска шариков и лент очень привлекает животных и птиц.

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"Многие животные не способны отличить пищу от мусора, поэтому они могут случайно проглотить остатки шариков, которые могут нанести им вред. Когда животное поглощает остатки шарика, он может блокировать ее желудочно-кишечный тракт. В результате животные больше не могут есть и погибают от голода", - написала руководительница МОЗ.

Попадая в воду, остатки шариков очень похожи на медуз и морских животных, поэтому их потребляют в пищу большие обитатели водоемов. Воздушные шарики вредят и птицам. Они их не только едят, но и запутываются в лентах и ​​не могут больше летать.

"Исследования показали, что воздушные шарики и их составляющие являются ведущей причиной гибели морских птиц", - отметила Супрун.

И. о. министра посоветовала выпускникам вместо запуска воздушных шариков сделать что-то полезное для окружающей среды - посадить деревья или цветы.

"Не стоит сознательно загрязнять природу и вредить животным и птицам, если существуют более дружественные к окружающей среде способы отпраздновать важные события", - резюмировала Ульяна Супрун.

Выпускники 11 класса Великополовецкого НПК присоединились к всеукраинской акции. Они не запускать воздушные шарики на празднике Последнего звонка. Зато ребята, взяв в руки лопаты, высадили деревья во дворе своего учебного заведения.

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