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среда, 22 января 2020 09:14

Супрун: пациентов в больницах задерживают необоснованно долго

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Супрун: пациентов в больницах задерживают необоснованно долго
Ульяна Супрун считает, что пациентов в больницах задерживают необоснованно долго. Фото: ukrinform.ua

Ульяна Супрун рассказала, что в Украине пациентов необоснованно долго и без рациональных показаний оставляют в больницах. Причин: создание "правильной" отчетности, а не предоставление более эффективной и качественной медицинской помощи.

Об этом бывшая министр здравоохранения сообщила на своей странице в Facebook.

Медик отметила, что в Украине койко-мест на пациента в три раза больше, чем в странах Евросоюза.

"И это совсем неэффективная практика, оставшаяся нам в наследство от советской системы из-за ее плановой экономики и декларативного провозглашения доровья граждан как высшей ценности государства", - написала Супрун.

Также Супрун привела в подтверждение результаты исследования BMJ Open, в котором измеряли оценку величины необоснованности госпитализаций в двух регионах Украины. Исследователи анализировали показатели госпитализации в четырех отделениях - общей медицины, неврологии, хирургии и кардиологическом отделении.

В более трети случаев госпитализации в больницы были необоснованными. Каждого седьмого пациента отделений учреждений специализированной медпомощи можно было бы лечить без удержания в больнице.

В более половины пациентов (57,4%) общую килькосит койко-дней признали необоснованными или безосновательно увеличенными.

Доля лишнего пребывания пациентов в различных отделениях высокая, но наиболее лишним оказалось лечение в отделении общей медицины (64,6%). В других исследуемых отделениях показатели несколько ниже: в кардиологии (51,2%), неврологии (54,6%) и хирургии (52,4%). Цифры в скобках - показатель, изображающая процент от всех коек в отделении.

"То есть, больше половины пациентов в каждом случае оставляли в больнице, чтобы просто занять кровать", - пишет Супрун.

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Чтобы понять ситуацию, эксперты предоставили возможные причины такого положения вещей. Среди них - содержание пациентов в больнице из-за отсутствия других способов ухаживать за ними после окончания лечения, а также преувеличения тяжести их состояния. Последнее может быть попыткой заполнения отчетности, кровати активно используются.

"Такое" лечение "неэффективно для пациентов и нерациональное для самой системы. Следующий этап трансформации системы здравоохранения, которое стартует с апреля 2020 года, должно изменить такой подход", - считает Супрун.

Министерство здравоохранения Украины напомнило о мерах профилактики в связи с распространением нового коронавируса (nCoV) в Китае. Сейчас все еще продолжаются расследования по установлению причин возникновения и факторов передачи инфекции, определения границ ячеек и масштабов распространения болезни

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