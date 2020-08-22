Сумская показала, как празднует день рождения в Египте

22 августа кинозвезде исполняется 54 года. Фото: Reuters

Сегодня, 22 августа знаменитая украинская актриса Ольга Сумская празднует свой день рождения.

Ей исполняется 54 года. Этот день звезда решила провести вместе со своим возлюбленным, актером Виталием Борисюком, в Египте у моря. На своей странице в Instagram актриса опубликовала видео, на котором изображена после пробуждения в белом банном халате.

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"О таком дне рождения можно только мечтать. Happy Birthday to Me! Начинаем праздновать в фантастическом месте. Красное море, наконец. Это счастье ", - прокомментировала Сумская.

Читатели актрисы засыпали ее поздравлениями и пожелали актрисе хороших ролей и крепкого здоровья.

Актриса Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз. С радостным событием - что ее старшая дочь Антонина Паперная родила ребенка - звезда поздравила на странице в Instagram.