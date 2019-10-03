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пятница, 04 октября 2019 02:24

Сумка-блоха и браслет-таракан: дизайнер создает реалистичные аксессуары
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Японский дизайнер создает настолько реалистичные аксессуары животных, многих они пугают
Фото: boredpanda.com
Японский дизайнер создает настолько реалистичные аксессуары животных, многих они пугают
Японский дизайнер создает настолько реалистичные аксессуары животных, многих они пугают
Японский дизайнер создает настолько реалистичные аксессуары животных, многих они пугают
Японский дизайнер создает настолько реалистичные аксессуары животных, многих они пугают

Японский дизайнер Аманодзаку с Хесомагари создатель кожаных аксессуаров, которые выглядят, как животные со всего мира.

Выглядят они настолько реалистично, что некоторых людей это пугает, сообщает Boredpanda.

Среди экспонатов есть криветка, разнообразные детализированные жуки и насекомые, рыбы, пауки. Дизайнер делает сумки, браслеты, рюкзаки.

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Украшать сад стало скучно шинами и старыми сапогами. Сейчас существует масса оригинальных способов для декора. Для этого можно использовать все, что найдется под рукой - от стеклянных и пластиковых бутылок до деталей старой мебели.

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