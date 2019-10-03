Сумка-блоха и браслет-таракан: дизайнер создает реалистичные аксессуары

Фото: boredpanda.com

Японский дизайнер Аманодзаку с Хесомагари создатель кожаных аксессуаров, которые выглядят, как животные со всего мира.

Выглядят они настолько реалистично, что некоторых людей это пугает, сообщает Boredpanda.

Среди экспонатов есть криветка, разнообразные детализированные жуки и насекомые, рыбы, пауки. Дизайнер делает сумки, браслеты, рюкзаки.

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Украшать сад стало скучно шинами и старыми сапогами. Сейчас существует масса оригинальных способов для декора. Для этого можно использовать все, что найдется под рукой - от стеклянных и пластиковых бутылок до деталей старой мебели.